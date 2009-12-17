Гриценко советует Януковичу быть готовым к честному разговору

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что для соблюдения принципов прозрачности и честности не обязательно подписывать “какие-то кодексы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил во время общения с журналистами в Хмельницкой области, комментируя инициативу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА подписать всем кандидатам в Президенты “кодекс честных выборов”.

“Для того чтобы быть честным и открытым, не обязательно подписывать какие-то кодексы”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что “не будет ставить свой автограф под так называемым “кодексом честных выборов”, как это сделал В.ЯНУКОВИЧ”.

“Любые хорошие слова и любую хорошую идею можно опорочить. Важно, чтобы человек в действительности соблюдал принципы прозрачности и честности”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он объяснил, что сам без каких-либо деклараций ведет избирательную кампанию по принципам открытости, обнародовав на своем персональном сайте текущее состояние избирательного фонда и затраты из него.

Он посоветовал “делать то же и остальным кандидатам, а ЯНУКОВИЧУ лично – быть готовым к честному разговору, ведь на этих выборах ему придется ответить на много неудобных вопросов”.

“Было бы интересно узнать, на самом ли деле Виктор Федорович ее писал, и на самом ли деле хотя бы читал те вещи, которые якобы собирается выполнять”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кандидат в Президенты также обратил внимание журналистов на то, что одним из ключевых пунктов в предвыборной программе В.ЯНУКОВИЧА является борьба с коррупцией.

“Однако тот же В.ЯНУКОВИЧ сделал невозможным внедрение в жизнь законопроекта № 3428 о борьбе со взяточничеством, который предусматривал кардинальное повышение ответственности за коррупцию для чиновников и стражей порядка», - отметил он.

Поэтому А.ГРИЦЕНКО заявил, что не планирует подписывать какие-то декларации, вместо этого на собственном примере, делами будет доказывать, что “избирательную кампанию можно провести честно и прозрачно, не в нарушение законодательства, этики и оставаясь человеком”.