В Генпрокуратуре «трясут» заместителей Медведько

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительнной деятельности инициировал повторную проверку деятельности заместителей генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА и Виктора КУДРЯВЦЕВА.

Также по просьбе комитета сейчас проводится проверка в отношении уже уволенного заместителя генпрокурора Александра ШИНАЛЬСКОГО и прокурора Киевской области Александра ГАРДЕЦКОГО, пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 221 от 17 декабря).

Как сообщает издание, вчера председатель парламентского комитета Виктор ШВЕЦ направил письмо генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой «в сжатые сроки провести проверку неправомерной деятельности» заместителя генпрокурора Р.КУЗЬМИНА. Как указывает В.ШВЕЦ, в распоряжении комитета есть информация об участии Р.КУЗЬМИНА в «незаконном строительстве, вырубке леса и причинении вреда окружающей среде во время проектирования и реконструкции им дома на территории комплекса отдыха Пуща-Водица».

По информации «Коммерсанта», данные о нарушениях со стороны В.КУДРЯВЦЕВА, Р.КУЗЬМИНА и А.ШИНАЛЬСКОГО, а также А.ГАРДЕЦКОГО поступали в профильный комитет на протяжении последних нескольких месяцев.

«В обращениях речь идет о незаконных операциях с недвижимостью, проводимых руководителями ГПУ, взяточничестве, рейдерских захватах, а также содержатся факты проведения кадровой политики в ГПУ, «основанной на фактической продаже или дарении должностей», - констатирует газета.

Издание напоминает, что «информация о злоупотреблениях каждого из названных прокуроров уже направлялась в ГПУ для проведения проверки, однако депутаты остались недовольны ответами Генпрокуратуры, которая указывала, что «оснований для принятия мер реагирования не усматривается» и направленные данные «не нашли объективного подтверждения».

«Как видно из ответов на наши письма, подразделения Генеральной прокуратуры и ее должностные лица, которым Вы поручаете проверку, должному анализу такие обращения не подвергают и все возможные способы установления действительного состояния вещей не используют», – говорится в другом письме В.ШВЕЦА на имя А.МЕДВЕДЬКО от 11 декабря, которое есть в распоряжении редакции «Коммерсанта».

В этом документе глава комитета просит генпрокурора лично проанализировать материалы проверок относительно его заместителей Р.КУЗЬМИНА и В.КУДРЯВЦЕВА и в сжатые сроки завершить проверку обращений комитета относительно А.ГАРДЕЦКОГО и А.ШИНАЛЬСКОГО.

«Пользуясь случаем, информирую Вас о том, что члены комитета считают необходимым инициировать вопрос о заслушивании на сессии Верховной Рады информации генерального прокурора о состоянии законности в государстве и мерах относительно предотвращения коррупции в высшем руководстве Генеральной прокуратуры», - говорится в письме.