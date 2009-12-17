Ющенко: кризис сидит на 7-ом этаже на Грушевского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что с сегодняшней политикой правительства перспектив у аграрного рынка может не быть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на Общем собрании Украинской академии аграрных наук.

Президент заметил, что сегодняшняя политика правительства по отношению к аграрному сектору является кризисной. «С такой организацией рынка у нас нет перспективы. Кризис (мировой – УНИАН) ни при чем. Кризис - на 7-м этаже на Грушевского сидит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сегодня сельскохозяйственный сектор остается наиболее зарегулированной отраслью. Также он подверг критике то, что правительство уменьшило поддержку сельскохозяйственных производителей, но и при таких условиях, заметил Президент, срываются графики выплат.

Он привел пример, что из Стабилизационного фонда в поддержку АПК выделено только 323 млн. грн., а это лишь 15% от запланированных 2,1 млрд. грн.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «путает резервный фонд с аграрным».

Он в который раз раскритиковал попытку правительства использовать средства Аграрного фонда на закупку техники.

Также не соглашается Президент со схемой возвращения НДС через Аграрный фонд. Он считает такую схему коррупционной.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО раскритиковал политику правительства относительно завоза в Украину большого объема импортного мяса. Он привел статистику, согласно которой в прошлом году было завезено 512 тыс. тонн дешевого импортного мяса, что, по его словам, привело к уменьшению национального производства мяса приблизительно на 550 тыс. тонн. В.ЮЩЕНКО считает, что при такой политике «мы никогда украинского мяса есть не будем». Президент высказался за необходимость быстрейшего урегулирования данного вопроса.

Также были подвергнуты критике действия правительства на запрет экспорта украинского зерна, ограничения цен на сельскохозяйственную продукцию и т. п. «Почему сельскохозяйственный производитель становится кредитором всей нации?», - спросил президент.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, сегодня АПК работает не благодаря правительству, а вопреки его политике, и поэтому, несмотря на проблемы, есть и достижения.