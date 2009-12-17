Тимошенко отбыла в Чернигов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Черниговскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО посетит город Бобровицу, где планирует принять участие в торжественных мероприятиях по случаю введения в эксплуатацию и заселение жилого дома, а также в открытии Бобровицкого хлебозавода.

Глава правительства планирует также пообщаться с представителями территориальных общин Бобровицкого, Прилукского и Нежинского районов.

Ю.ТИМОШЕНКО намерена встретиться с преподавателями и курсантами Черниговского юридического колледжа Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

В Чернигове Ю.ТИМОШЕНКО также планирует пообщаться с представителями территориальной общины города.