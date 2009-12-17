Тимошенко: проблему с очередями на квартиры можно решить

На сегодняшний день есть перспектива обеспечить людей, которые долгое время стоят в очереди на получение жилья, квартирами в течение трех-четырех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с жителями Кагарлыкского района Киевской области.

Она отметила, что проблему очередей можно будет решить путем расширения программы реализации жилья через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ).

«Мы можем ее (программу - УНИАН) многократно усилить. Мы можем эту программу сделать такой, что за три-четыре года сумеем решить жилищные проблемы для очередников, хотя они 30-40 лет не решались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что до конца года через ипотечное учреждение льготным категориям очередников будет передано еще две тысячи квартир, таким образом, по итогам года через ГИУ квартирами будут обеспечены 5 тыс. семей льготников.

Как сообщал УНИАН, вчера в Луганской области Ю. ТИМОШЕНКО пообещала, что с марта Государственное ипотечное учреждение сможет расширить свою деятельность и начать выделять кредиты молодым семьям для покупки жилья. Она подчеркнула, что такая практика может быть использована для всех желающих приобрести квартиры.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля с.г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.