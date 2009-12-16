Ющенко уверен в своей победе на выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен в своей победе на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на Конгрессе украинской интеллигенции в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

«Очевидно, что я одержу победу. Потому что есть вы, и вас таких миллионы, которые понимают, ради чего завтра должно всходить над украинской землей», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к представителям интеллигенции.