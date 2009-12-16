Тимошенко просит Польшу направить наблюдателей в Украину

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО просит министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО направить наблюдателей на выборы Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, с такой просьбой глава правительства обратилась сегодня во время встречи с Р.СИКОРСКИМ в Киеве.

«Я очень прошу вашей поддержки, ОБСЕ, всех людей доброй воли, которые всегда поддерживали демократию в Украине, и хочу пригласить в Украину для защиты результатов выборов», - отметила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство и она, как премьер-министр, будет делать все, чтобы в Украине состоялись честные и прозрачные выборы.

«На сегодняшний день главная задача - защитить результаты выборов», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что в ближайшее время внешняя политика Украины станет более понятной в мире. Премьер-министр Украины поблагодарила польскую сторону за всестороннюю поддержку Украины и двустороннее сотрудничество.

Во встрече также приняли участие: с украинской стороны - министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, глава Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК; с польской стороны - заместитель министра иностранных дел Республики Польша Анджей КРЕМЕР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.