Как Ющенко попасть во второй тур?

Общественные организации Тернопольской области призвали кандидатов в Президенты Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА снять свои кандидатуры в пользу Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении, подписном 34 общественными организациями области, среди которых Конгресс украинской интеллигенции, областная организация Национального союза писателей Украины, «Просвита», Всеукраинское объединение ветеранов, «Украинская христианская солидарность» и др.

В обращении представители общественности отмечают, что, сняв свои кандидатуры в пользу действующего Президента, названные кандидаты проявят «свой искренний патриотизм и верность украинским национальным интересам». Они также выражают убеждение, что только объединившись вокруг В.ЮЩЕНКО на президентских выборах, представителям национал-демократических сил удастся спасти демократические ценности в государстве.

«Благодаря титаническим усилиям многочисленных поколений украинцев в конце ХХ века мы получили взлелеянную в мечтах независимость. Орошенная потом и кровью наших предков, она является нашим общим достоянием, и только совместными усилиями мы сможем ее укреплять и защищать от посторонних посягательств. Потому что воріженьки наши не спят, а откровенным подкупом, обманом и шантажом пытаются в очередной раз завести нас на окольную дорогу мировой истории», - говорится в обращении.

Среди основных угроз независимости авторы документа отмечают опасность потери государственной властью общественного признания, приближения Украины к банкротству, высокий риск социального взрыва, а также военную угрозу, причиной которой является не только агрессивная политика некоторых соседних государств, но и недофинансирование и деградация Вооруженных сил Украины.

Авторы обращения предостерегают, что президентские выборы 2010 года являются «не просто борьбой личностей, а выбором системы жизненных ценностей, по которым нам придется жить последующие годы, а может и десятилетия». Авторы обращения убеждены, что «единственным кандидатом на должность Президента Украины, который может достойно отстаивать украинские национальные приоритеты, является действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО».