В БЮТ уже готовы преодолевать очередное вето Ющенко

Если Президент применит вето к закону об упрощении условий ведения бизнеса, Верховная Рада его преодолеет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Данный закон, с принятием которого я еще раз поздравляю предпринимателей, прошел весь путь совершенствования. Он уже пять раз рассматривался в Верховной Раде, мы проработали сотни поправок депутатов, провели серию круглых столов», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Она выразила надежду на то, что Президент «выполнит свои обязанности перед бизнесом и все-таки подпишет данный закон». «Если же этого не случится – мы готовы идти на преодоление вето. Тем более, что закон получил более трехсот голосов», - подчеркнула депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине».

За принятие в целом закона проголосовали 349 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом закрепляется практика долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет. Снижаются требования к минимальному уставному фонду, сокращается количество лицензируемой деятельности, увеличиваются сроки действия лицензий. Закон вводит в действие принцип «молчаливого согласия».