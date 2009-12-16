Литвин: землю и душу не продают

Кандидат в президенты Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что земля не должна быть товаром.

Об этом он сказал в национальном заповеднике Синевир на Закарпатье, сообщили УНИАН пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Он отметил: «Землю и душу не продают!». По его словам, “чтобы сохранить землю Украины, наши деды поливали ее кровью, а сегодня мы ее теряем без единого выстрела”.

Как сказал В.ЛИТВИН, “имеем картину полного обмана”. Он сообщил, что к нему “массово обращаются люди и жалуются, что у них своевольно местные князьки отбирают земли”.

В.ЛИТВИН отметил, что «будет сделан анализ всех документов относительно разрешения на землю”. По его словам, “для людей, которые испокон веков работали на поле, земельные акты будут оформлены бесплатно, а незаконно захваченные угодья будут возвращены народу”. Он добавил, что “все преступники будут привлечены к ответственности”. “Я добьюсь того, чтобы каждый человек знал, что на территории, где он проживает, происходит с землей», - отметил кандидат в президенты Украины.

Отвечая на вопрос относительно виновных в злоупотреблениях, В.ЛИТВИН отметил, что “сельский совет имеет влияние на решение земельных вопросов только в пределах населенного пункта”.

По его словам, “все, что за околицами, находится в ведении одного лица – руководителя администрации, а председатели местных государственных администраций назначаются по квотному партийному принципу, и они действуют, исходя из интересов своего партийного руководства”.