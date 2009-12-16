У Тимошенко просят Ющенко не тянуть и не играть

Правительство призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО без промедления подписать закон о выделении 608 млн. грн. на преодоление эпидемии гриппа, который был принят Верховной Радой 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой от имени правительства к Президенту обратился первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Я обращаюсь к господину Президенту с просьбой не медлить, не играть в политические игры и немедленно подписать данный закон», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер напомнил, что закон предусматривает выделение 608 млн. грн. системе здравоохранения. По его словам, 50% этой суммы будет направлено в регионы для городских и районных больниц.

«Приблизительно 108 млн. планируется направить на выплату доплат к заработным платам медицинским работникам, еще 380 млн. – на закупку оборудования и 120 млн. – на закупку медикаментов и лекарств», - уточнил он.

А.ТУРЧИНОВ также призвал оппозицию проконтролировать целевое использование этих средств или через парламентские комитеты, комиссии, или с помощью отдельных групп народных депутатов.

«Мы готовы открыть любые документы как на центральном уровне, так и обеспечим открытие документов на региональном уровне, чтобы была проконтролирована каждая копейка из этих ресурсов. Для нас – правительства – очень важно, чтобы все эти ресурсы были эффективно использованы для реформирования здравоохранения и проведения первоочередных мероприятий, связанных с борьбой против эпидемии», - подчеркнул первый вице-премьер.