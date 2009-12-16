Ехануров думает, что украинцев зачаровали телешоу

Юлия Тимошенко оказалась неподготовленной для должности премьер-министра. В этом убежден член Президиума политсовета «Нашей Украины» Юрий Ехануров.

В интервью «Главкому» политик отметил, что на этих выборах страна даст оценку повторному премьерству Тимошенко. «Она уже два раза обвалила экономику. Я думаю, больше шансов это сделать у нее не будет», - отметил Ехануров.

«Современное управление требует командных действий. У нас страна год живет без министра финансов. Мы из-за этих постоянные телевизионные шоу как зачарованные. Время бы остановиться и осознать: мы год живем без министра финансов! Как это может быть в принципе?», - отметил Ехануров.

При этом он подчеркнул, что Украине будет тяжело выходить из кризиса: «Украинские проблемы наслоились на мировой кризис». «Ручное управление экономикой страны, которое мы имеем сегодня, фактически уничтожает основу для создания новых рабочих мест. Сбор налогов уже почти на квартал наперед привел к тому, что бизнес не верит власти. Вместо того, чтобы болтать о борьбе с коррупцией, нужно возвращать НДС», - отмечает экс-премьер-министр Украины.

Также он заметил, что безработица будет одной из главных проблем в следующем году. «У нас сейчас реально в стране около двух миллионов безработных. По-видимому, около миллиона человек - на заработках за рубежом», - прибавил Ехануров.