Гриценко предлагает не демонизировать Россию

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет о необходимости нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией на основе равноправия.

“Отношения Украины и России могут быть искренними и равноправными. Не нужно демонизировать Россию”, - заявил политик в эфире Тернопольского телевидения, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он согласился с тем, что Россия иногда очень агрессивно и настойчиво продвигает свою политику. Но предложил признать, что Украина действовала бы так же, если бы четко определила свои стратегические интересы и защищала их.

Улучшить же нынешние отношения между двумя странами, по мнению политика, можно будет лишь тогда, когда Украина будет способной выполнять свои международные договорные обязательства.

В то же время, А.ГРИЦЕНКО отметил, что такие обязательства и договоры должны, прежде всего, быть выгодными для Украины. “Иначе возникают ситуации как с газовыми соглашениями, которые угрожают нашим интересам”, - заметил он.

А.ГРИЦЕНКО заверил, что и Украина, и Россия, несмотря на все проблемы, могут эффективно и взаимовыгодно работать на партнерской основе. В качестве примера он привел свое сотрудничество с министром обороны РФ во время, когда сам возглавлял украинское военное ведомство.

“У нас не было никаких конфликтов вокруг Черноморского флота, учений или других вопросов. Мы руководствовались принципами равноправия, и наши отношения были взаимовыгодными как для Украины, так и для России”, - сказал кандидат в Президенты.

Также А.ГРИЦЕНКО отметил, что с Россией можно работать лишь тогда, когда у украинских Президента, премьер-министра и парламента будет единая позиция по каждому вопросу. “Разрозненность взглядов делает Украину слабой и позволяет другим странам нами руководить”, - объяснил политик.