Кириленко прикинул, что бюджет будет не раньше апреля 2010 года

Председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко прогнозирует, что из-за нежелания правительства вносить в ВР в определенный законом срок проект государственного бюджета Украины и в связи с президентскими выборами бюджет на 2010 год будет принят не раньше апреля следующего года. Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Рады.

«Депутатская группа «За Украину!» обеспокоена тем, что страна остается без бюджета на следующий 2010 год. Нас удивляет позиция, которая звучит от официальных представителей правительства на эту тему, - заметил председатель депутатской группы «За Украину!». - Говорить о том, что нужно утвердить какие-то выводы бюджетного комитета после того, когда весь бюджет прошел все процедуры в парламенте и не был поддержан, - по меньшей мере преувеличение».

Лидер депутатской группы «За Украину!» заметил, что не за горами президентские выборы, результаты которых могут обжаловаться в судах, потом – «создание, пересоздание новых и старых коалиций». «Самые элементарные подсчеты говорят о том, что бюджет будет не раньше апреля следующего года».

«Возникает вопрос: пока премьер, лидер оппозиции, и все должностные лица страны будут делить власть, кто будет манипулировать государственными бюджетными средствами!?», - отметил Вячеслав Кириленко.

Лидер депутатской группы «За Украину!» подчеркнул, что при отсутствии закона о бюджете и контроля со стороны парламента любой чиновник будет использовать бюджетные средства как ему заблагорассудится.

В связи с этим Вячеслав Кириленко призвал правительство учесть позицию депутатов, которые представляют разные политические силы, и внести новый проект бюджета на 2010 год, в котором предусмотреть все необходимые расходы и не откладывать этот вопрос «на потом».