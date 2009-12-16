Тимошенко уже мысленно прощается с главой Нацбанка

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что главу Национального банка Украины можно будет сменить весной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я уверена, что после февраля, когда пройдет это политическое напряжение, когда закончится вся политическая непрогнозируемость и политический хаос, мы за несколько месяцев сможем поменять руководство Национального банка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, полномочия нынешнего председателя Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ заканчиваются 16 декабря 2009 года. Однако, согласно законодательству Украины, глава НБУ может быть назначен или уволен с должности Верховной Радой исключительно по представлению Президента Украины.

Парламент уже не раз пытался уволить В.СТЕЛЬМАХА с занимаемой должности.

26 января т.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Нацбанка, а 12 июня т.г. парламент направил Президенту Украины депутатский запрос относительно необходимости внесения в парламент представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка. На такие действия депутатов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отреагировал заявлением, что отставка председателя НБУ не относится к компетенции парламента.

В.СТЕЛЬМАХ был назначен председателем Нацбанка Украины Верховной Радой 16 декабря 2004 года по представлению Президента Украины.