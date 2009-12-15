Яценюк: если Тимошенко нужно постирать, я куплю ей стиральную машинку

Кандидат в президенты Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает заявление Юлии ТИМОШЕНКО о поддержке во втором туре Виктора ЮЩЕНКО, если он туда выйдет с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, “политтехнологическим шагом с целью привлечь голоса избирателей Западной Украины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он отметил, что это было сказано “на территории Западной Украины по совету ее политических технологов”.

“Для того, чтобы опять сказать: мы - вместе, мы – демократы. Это кто демократка? ТИМОШЕНКО – демократка? Это какое-то новое определение демократии», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что «страна должна выйти из этого замкнутого круга. “Поэтому пусть прекращают эти игры, потому что каждый пойдет на выборы самостоятельно», - подчеркнул он.

«Мой совет Юлии Владимировне – не нужно так переживать, что она проиграет президентскую кампанию”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. “Еще выстрела не было, а она уже упала», - отметил он, комментируя заявление Юлии ТИМОШЕНКО о том, что она “готова стирать белье в штабе Виктора ЮЩЕНКО”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «это у них такая игра, она продолжается уже последние пять лет: сначала ссорятся, чтобы максимально оторвать друг у друга часть электората, а затем, когда видят, что кто-то проигрывает, снова начинают объединяться. Так, может, уже закончится эта игра?». Он добавил, что «если нужно постирать, я куплю ей стиральную машинку».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 14 декабря в интервью Львовскому телевидению заверила, что в случае невыхода во второй тур выборов поддержит кандидата от демократических сил, «невзирая на историю наших отношений».

«Я хочу отметить, что во втором туре нужно думать об Украине. Если я не буду во втором туре, то я, однозначно, поддержу кандидата от демократических сил, невзирая на историю наших отношений», - утверждает Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким кандидатом Ю.ТИМОШЕНКО видит Виктора ЮЩЕНКО, и проиллюстрировала готовность поддержать демократического кандидата своей фразой, сказанной в 2004 году. «Опять напомню сказанное в 2004 году - я готова стирать белье в штабе Президента ЮЩЕНКО», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.