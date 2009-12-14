Тимошенко: и правительство не меняют, и работать не дают

Партия регионов в Верховной Раде имеет «теневое» большинство, которое мешает работать правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на церемонии вручения актов на землю жителям Васильковского района Киевской области.

«Большие деятели от Партии регионов по телевизору рассказывают, как жить, когда у них прокуратура, когда у них сегодня абсолютно четко теневое большинство в парламенте… Они и большинство, и правительство не меняют, и работать не дают», - сказала премьер.