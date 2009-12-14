Тимошенко хочет бороться с фальсификациями в двух областях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не допустит фальсификаций результатов президентских выборов в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время общения с жителями Василькова Киевской области.

«Поверьте, там всегда были фальсификации. И сейчас они (представители Партии регионов – УНИАН) хотят это сделать. Но в этот раз мы попробуем дать им по рукам как следует, потому что они всегда держали все эти рычаги в своих руках. А сегодня есть возможность хотя бы не допустить этих фальсификаций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что во время своих поездок в Луганскую и Донецкую области убедилась, что там живут «нормальные, добрые и честные люди».