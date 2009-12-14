Турчинов видит в Луценко гаранта стабильности и честных выборов

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что намерение Партии регионов и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уволить министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО является попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине и фальсифицировать результаты президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что на сегодняшний день полностью синхронизируются в этом направлении действия Президента Украины, его Секретариата и Партии регионов.

Первый вице-премьер выразил удивление, что Президент прибег даже к тому, чтобы обратиться к ряду фракций с просьбой поддержать его инициативу об освобождении с должности Ю.ЛУЦЕНКО.

«Мы против политических спекуляций вокруг министра внутренних дел и считаем, что какие-либо попытки объединения усилий Партии регионов, ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО в этом направлении являются банальной попыткой дестабилизировать ситуацию накануне выборов и обеспечить себе возможность для фальсификации результатов. Это недопустимо», - сказал А.ТУРЧИНОВ.