Ляпина рассказала о единственном «заземлении» Тимошенко

Хуже, чем сейчас, климата для предпринимательства не было за все время Независимости. В этом убеждена народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Ксения Ляпина.

«Тимошенко нарушала все возможные законы, что подтверждают решения судов. Она принимала все решения постановлениями, которые были враждебными, а те, которые были полезными, не выполнялись», - заявила политик.

Народный депутат также отметила, что Тимошенко избирательно принимала решения, которые были ей нужны для краткосрочных целей, а все, что нужно для страны, она считала лишними хлопотами.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, комментируя деятельность правительства за два последних года, Ляпина заявила, что Тимошенко за время своих полномочий лишь создавала иллюзию борьбы. Нардеп считает, что правительство Тимошенко – это большая экономическая ошибка, и «каждый следующий шаг правительства лишь подтверждал это».

Она напомнила, что еще в начале был сформирован слабый экономический блок Кабмина. «Единственный, кто там был профессиональным - это Пинзеник, который героически смог удержать свое мнение в конце 2008 года. Он прекрасно знал, что реализация предвыборного обещания относительно раздач несуществующей тысячи гривен миллионам украинцев приведет к инфляции – это экономический закон», - говорит депутат.

В целом, как отметила политик, за два года все увидели как работала финансово-экономическая политика «по-Тимошенковски». Невзирая на законы экономики, глава правительства руководствовалась лишь своими фантазиями виртуального характера, а не реальными экономическими законами.

«Единственное «заземление», которое было сделано , - это был меморандум с МВФ. Однако Тимошенко подписывала этот меморандум исключительно с одной целью – его не выполнять, - объясняет эксперт. - Единственное, что она выполнила из этого меморандума - это враждебные действия относительно мелкого предпринимательства».

По словам Ляпиной, Тимошенко не установила олигархам никаких ограничений: «Весь экономический кризис Тимошенко делала все, чтобы искренне помочь олигархам, предоставляя им кредитные гарантии, налоговые отсрочки, возможности ввозить оборудование без уплаты соответствующих налогов».

Нашеукраинка убеждена, что премьер делала все для олигархов и работала против малого бизнеса.