В декларации Януковича Кожемякин не досчитался 30 миллионов

Фракция БЮТ настаивает на создании завтра Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке законности передачи в аренду урочища Межгорье лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете ВР заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Кроме того, по его словам, сегодня стала появляться информация, что В.ЯНУКОВИЧ внес неправдивую информацию в свою декларацию о доходах как кандидат в Президенты. «Почему-то куда-то пропали 30 млн. грн., а это, я считаю, уже подтвержденный факт, и с ним нужно разбираться», - сказал он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, если фальсификации на выборах начинаются с личных деклараций, то возникает подозрение, что они будут возникать и в дальнейшем, непосредственно во время голосования.