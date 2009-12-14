Генпрокуратура обиделась на Луценко, который подпевает Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины опровергает заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о неэффективной работе ведомства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Генпрокуратуры Украины.

«В последнее время, в связи с активизацией избирательной кампании в государстве, отдельные кандидаты в Президенты Украины все чаще пытаются втянуть Генеральную прокуратуру в политическую борьбу», - считают в ведомстве.

Так, 10 декабря текущего года в программе «Готов отвечать» (ТРК «Украина») премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о существовании «группы политиков, которые не позволяют прокуратуре довести уголовное дело о строительной афере ГИСК «Элита-центр» до логического завершения» и вернуть средства инвесторам.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры уполномочена информировать, что уголовные дела по обвинению должностных лиц “Элита-Центр” никогда не находились в производстве органов прокуратуры.

«Поэтому необоснованными и непонятными являются претензии премьер-министра Украины в отношении препятствий, которые якобы создаются Генеральной прокуратурой, поскольку с момента возбуждения уголовного дела досудебное следствие и оперативное сопровождение в нем осуществляется Министерством внутренних дел Украины», - отмечает пресс-служба ведомства.

Она отмечает, что Генеральная прокуратура Украины, выполняя свои конституционные функции, принимает все предусмотренные законодательством меры с целью обеспечения эффективного расследования, в частности относительно соблюдения прав и законных интересов пострадавших, привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности.

В частности, Генеральной прокуратурой Украины направлены в суд завершенные расследованием уголовные дела в отношении руководителей предприятий, входивших в состав ГИСК «Элита-центр». Один из них – Игорь ЦЫГАНКО уже осужден к 8 годам лишения свободы, а Андрею ТЕРЕНТЬЕВУ государственным обвинителем предложено назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет.

После личного вмешательства генерального прокурора и руководителей МВД Украины, встречи с генеральным прокурором Швейцарской Конфедерации в Украину экстрадирован главный организатор аферы Александр ШАХОВ. Расследование по делу в отношении него завершено, обвиняемый знакомится с 300 томами материалов следствия.

С целью выявления незаконно полученных злоумышленниками средств, возмещения нанесенных убытков, во время досудебного следствия направлены международные поручения в Российской Федерации, Израиль, Кипр, страны Балтии, Швейцарию и другие государства. Затребована информация из банковских учреждений, осуществлены проверки банков на предмет соблюдения законодательства при открытии и функционировании счетов компаний, деятельность которых могла быть связана с ГИСК «Элита-Центр», проведен ряд обысков и оперативно-розыскных мероприятий, наложен арест на все установленное имущество обвиняемых (на сумму более 140 млн. грн.). Инвесторы признаны пострадавшими и гражданскими истцами, а Киевскую городскую государственную администрацию – гражданским ответчиком.

Таким образом, приняты все возможные меры в отношении возмещения нанесенных аферой убытков, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.

Поэтому в Генеральной прокуратуре считают высказывания по поводу ее негативной роли по делу «Элита-Центра», влияния на ее деятельность со стороны «группы политиков» предвзятыми, надуманными, необъективными и имеющими провокационный характер в отношении пострадавших.

Странными кажутся и заявления во время телевизионного шоу „Шустер Live” на этом же телеканале 11 декабря министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. Придерживаясь требований жанра, он говорит: «… Я знаю, что ежегодно мы выявляем 15, а в этом году 18 тыс. чиновников, которые разворовывают государственный и местный бюджеты на общую сумму 2 миллиарда гривен. Мы их выявляем и, в соответствии с законом, передаем для следствия в прокуратуры. Чья то вина, что они не сидят?...»

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена информировать, что за 11 месяцев текущего года следователями органов прокуратуры в суды с обвинительным заключением направлены уголовные дела о преступлениях, совершенных: в сфере экономики – 7193, с признаками коррупционных деяний – 1551, за взяточничество – 1152. При этом удельный вес закрытых дел не составляет даже процента.

«Бесспорно, министру известны эти данные, ведь на заседаниях СНБО Украины, на расширенных коллегиях Генеральной прокуратуры и МВД, на координационных совещаниях он красноречиво заявлял о конструктивном и плодотворном сотрудничестве с органами прокуратуры, о наших общих достижениях», - отмечается в заявлении ведомства.

Кроме того, в Генпрокуратуре считают, что «как член Кабинета министров Украины он должен был бы доложить руководителю правительства – кто проводит следствие по делу «Элита-Центра».

Генеральная прокуратура Украины, не принимая во внимание какое-либо политическое давление, и в дальнейшем будет действовать в строгом соответствии с действующим законодательством, сделает все необходимое, чтобы оградить права и свободы граждан и интересы государства, отмечается в заявлении.