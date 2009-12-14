Ющенко знает, какое место Тимошенко припасла для Медведчука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует в случае своей победы на выборах назначить генеральным прокурором Украины Виктора МЕДВЕДЧУКА. Об этом он сказал в воскресенье во время общения с жителями города Жовква Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Президент раскритиковал слова Ю.ТИМОШЕНКО о наведении порядка в стране с помощью «сильной руки».

«Я хочу процитировать ее слова: «Если у меня будет свой Генеральный прокурор», а я секрета не открою, что речь идет о МЕДВЕДЧУКЕ – «то я обеспечу выполнение бюджета», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он привел слова Ю.ТИМОШЕНКО о том, что в обществе сегодня не хватает страха. При этом он провел параллели с Германией 30-х годов, где перед приходом Гитлера к власти речь шла о необходимости «сильной руки». «Нам не Геббельса нужно сегодня, нам не Гитлера нужно, и не Сталина», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что по его убеждению, Украина сегодня нуждается в европейской модели, то есть демократии.