НАТО только прикрывалось Россией, откладывая интеграцию Украины?

В вопросе замедления интеграции Украины в НАТО позиция России учитывалась, но не была определяющей, сказал в интервью УНИАН генеральный директор российского Центра политической информации Алексей МУХИН.

«Позиция России хотя и учитывалось, но не была определяющей, как это ни обидно звучит для нашего «имперского самосознания». Естественно, до членов НАТО была доведена резко отрицательная позиция России относительно перспектив включения Грузии и Украины в Североатлантический альянс, но не это сыграло главную роль», - сказал А.МУХИН.

По его мнению, главную роль сыграло то, что и Грузия, и Украина были бы довольно «неудобными участниками» Альянса, так как имеют на своей территории довольно много проблем, ответственность за которые НАТО не в состоянии взять на себя сейчас.

Кроме того, существует и довольно серьезная финансовая ответственность за доведение военной инфраструктуры Украины и Грузии до уровня НАТО, добавил он.

А.МУХИН уверен, что позиция Россия часто рассматривается как повод для того, чтобы скрыть искренние намерения НАТО относительно членства Украины и Грузии.

«Чиновники НАТО идут на это, якобы уступая России, но на самом деле это делается для того, чтобы выгадать для себя определенные дивиденды уже со стороны российского руководства», - сказал эксперт.

В то же время, по его мнению, по мере возрастания мощи и влияния России в регионе вопрос дальнейшей интеграции Украины и Грузии в НАТО становится все более эфемерным.

«Россия довольно четко обозначила свою позицию, и сейчас бросать ей вызов означает усиливать ее. Россия может использовать данную перспективу для того, чтобы довольно жестко выступать по остальным военно-политическим вопросам. Я имею в ввиду и договоры, ограничивающие развитие военной инфраструктуры, политику ценообразования на энергоносители. Существует огромное количество факторов, учитывать которые чиновники НАТО, особенно европейские, просто обязаны», - сказал он

А.МУХИН уверен, что руководство РФ не стремится к воссозданию империи - это было бы сейчас глупо и очень дорого.

«На самом деле руководство России, в отличие от нескольких персонажей, довольно адекватно оценивает ситуацию, совершенно четко понимая, что Россия сейчас региональная держава. И просто так надувать щеки сейчас очень дорого», - сказал эксперт.