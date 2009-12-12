ЦИК утвердила разъяснение о списках избирателей

Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснения относительно составления и уточнения списков избирателей и отменила постановление окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа № 81

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, такие решения были приняты сегодня на очередном заседании Центризбиркома.

Комиссия отменила регистрацию доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Олега РЯБОКОНЯ в едином общегосударственном избирательном округе В.ЗОЛОТОРЁВА, зарегистрировав вместо него доверенным лицом этого кандидата В.ТКАЧЕНКО.

После соответствующего обсуждения ЦИК утвердила Разъяснения относительно составления и уточнения списков избирателей для подготовки и проведения голосования по выборам Президента Украины 17 января 2010 года.

Рассмотрев представление кандидатов на пост Президента Украины об отзыве членов окружных избирательных комиссий и включении в их состав вместо выбывших новых кандидатур, которые подтвердили заявлениями свое согласие на участие в работе соответствующих ОИК, а также приняв к сведению заявления об освобождении от исполнения обязанностей председателей, заместителей председателей, секретарей и членов окружных избирательных комиссий, Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов, утвержденный постановлением ЦИК от 27 ноября 2009 года № 381 "Об образовании окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов по выборам Президента Украины 17 января 2010 года".

Кроме того, была рассмотрена жалоба доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО в едином общегосударственном избирательном округе О.ПАВЛЕНКО, поступившая в ЦИК 11 декабря 2009 года. В ней истец просит отменить постановление ОИК ТИО № 81 от 7 декабря 2009 года № 16 как не отвечающее требованиям статьи 28 Закона Украины "О выборах Президента Украины".

Центральная избирательная комиссия установила, что обжалуемое постановление окружной избирательной комиссии ТИО № 81 от 7 декабря 2009 года № 16 не отвечает требованиям закона и Порядка ведения делопроизводства избирательных комиссий и комиссий по референдумам, утвержденного постановлением ЦИК от 25 января 2006 года № 284.

Поэтому Комиссия удовлетворила жалобу доверенного лица С.ТИГІИКО, отменив постановление ОИК территориального избирательного округа № 81 от 7 декабря 2009 года № 16.

Вместе с тем Комиссия обратила внимание указанной окружной избирательной комиссии на недопущение нарушения норм избирательного законодательства при подготовке и принятии постановлений на заседаниях комиссии.