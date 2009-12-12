Тимошенко обвиняет депутата-"регионала" в невозврате 25 млн. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет народного депутата от Партии регионов Игоря ШКИРЮ в невозврате «Укрпромбанку» кредита в размере 25 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с вкладчиками «Укрпромбанка».

«Например, выведено через предоставление кредита, который без гарантий был предоставлен – 25 миллионов гривен. На одного человека выдано без гарантий, и этот человек просто не возвращает кредит, не обслуживает его, ничего. Это, по решению суда, депутат Партии регионов ШКИРЯ Игорь Николаевич со своей семьей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр объяснила, что такие факты были выявлены благодаря национализации «Укрпромбанка». В целом же, по ее словам, в результате необоснованного рефинансирования коммерческих банков Национальным банком Украины из страны было выведено 17,5 млрд. долларов.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас по фактам необслуживания кредитов, полученных в национализированных банках, временные администрации этих учреждений в судебном порядке попытаются принудить кредитополучателей выполнить свои обязательства по возвращению финансовых ресурсов.

«Таких постановлений суда у нас уже сегодня кипа, но мы ничего сделать не можем, потому что прокуратура сегодня – это Партия регионов полностью – от «А» до «Я». И пока еще я не могу добраться до всех, кто вывел те деньги», - подчеркнула она.

В то же время премьер заявила, что уже известны все фамилии политиков, которые были причастны к необоснованно полученным кредитам – без залога и гарантий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 ноября "Укрпромбанк" подал в суд 381 исковое заявление в отношении недобросовестных заемщиков на общую сумму 2,16 млрд. грн.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытками 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.