Ющенко знает, где у Украины «ахиллесова пята»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что действующая Верховная Рада никогда не примет изменения к Конституции, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью ровенским телерадиоканалам.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что предложил парламенту внести изменения в Конституцию и изменить избирательную модель. «Процедура формирования власти – это ахиллесова пята Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, конституционная реформа 2004 года привела к тому, что во власть, в частности в парламент, попали люди с судимостями, «люди, которых в народе называют рецидивисты». «Есть убийцы, которых ищут по всей стране…», - добавил он.

По мнению Президента, это произошло из-за того, что Украина еще не была готова к переходу к парламентской модели власти, поскольку общество идеологически не структурировано.

«Общество должно иметь воров, дефектных людей, но они не должны попадать во власть», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Поэтому он считает сегодня очень важным возвращение к мажоритарной системе выборов в местные органы власти и введение открытых списков на выборах в Верховную Раду.

Также Президент высказался за отмену депутатской неприкосновенности.