Ющенко считает, что только Тарасюк стабилизирует ситуацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Конституционный Суд поддержит его позицию относительно правомерности дальнейшего пребывания в должности министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что большинство законодательных школ склоняются к мнению, что именно Президент, который, в соответствии с Основным законом, осуществляет внешнюю политику государства, должен подавать представление и на назначение, и на увольнение министра иностранных дел. В.ЮЩЕНКО напомнил, что обратился по этому поводу в КС.

По его словам, на сегодня Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои обязанности. “Все другие шаги идут на дестабилизацию ситуации”, - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что его позиция в отношении Б.ТАРАСЮКА остается неизменной.

Кроме того, Президент категорически не согласился с мнением о неправомерности его заявлений о евроатлантической интеграции Украины. Он напомнил, что в законе “О национальной безопасности и обороне” предусматривается прямое членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. “На базе данного закона Президент осуществляет руководство внешнеполитическим курсом страны. Точка. Другого документа в стране нет. И я, как законопослушный Президент, руководствуюсь исключительно правовой базой”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.