Ющенко подтверждает, что не подпишет Закон о Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает, что не подпишет закон ”О Кабинете министров”, и обещает в очередной раз его заветировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам Президента, он не подпишет документ по ряду причин, и прежде всего - по этическим. В.ЮЩЕНКО напомнил, что между ним и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ была договоренность о том, что они совместно готовят законопроект “О Кабинете министров”. “Исходя из того, что закон регулирует отношения, в том числе Президента и Кабинета Министров, безусловно, было бы логично разговаривать правительству с Президентом о соответствующем механизме и инструментах урегулирования тех или иных моментов в отношениях между двумя институтами”, - отметил он.

“Мне кажется, что премьер-министр сделал большую ошибку, что пошел советоваться по этому вопросу в другие институты”, - заметил В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что общая позиция должна была готовиться между Президентом и правительством, а парламенту остается согласиться с этой позицией.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в этом законе нарушается ряд конституционных норм, и его это настораживает. Он раскритиковал то, что некоторые высокопоставленные должностные лица “позволяют себе” в стенах парламента говорить о том, что все несоответствия этого закона Основному Закону исправит Конституционный Суд.

“Зачем формировать у политиков такое непонимание исключительности национальной Конституции? Почему мы должны ждать, что Президент в очередной раз будет запрещать, и сейчас мои юристы этим занимаются, и потом Конституционный Суд будет приводить в соответствие отношения премьер-министра и Президента. Это не мой стиль работы, но я не потерплю такого отношения к Конституции Украины”, – сказал он.

Справка УНИАН. В соответствии с Конституцией Украины, Президент обязан подписать в 15-дневный срок закон, вето относительно которого было преодолено парламентом.

9 января Верховная Рада 366-ю голосами народных депутатов преодолела вето Президента на закон о Кабмине. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, из СПУ – 31, из КПУ – 21.

До этого парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.