Ющенко едет поздравлять Ровно

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ривненскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, планируется, что в Ривном глава государства примет участие в торжествах по случаю 70-летия образования Ривненской области. Президент вручит государственные награды работникам предприятий, учреждений и организаций региона.

Также В.ЮЩЕНКО примет участие в специальном телевизионном проекте областного телевидения. Во время общения в эфире Президент Украины выскажет свою позицию по важным вопросам внутренней политики государства: перспективы социально-экономического развития государства, конституционная реформа, ход президентской избирательной кампании.

Перед поездкой в Ривненскую область В.ЮЩЕНКО в 09.00 примет участие в открытии в Киеве нового гипермаркета «Эпицентр» (ул. Берковецкая, 6).