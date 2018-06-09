Кто защитит права украинцев?

Это сакраментальный вопрос особенно актуально звучит сегодня, 10 декабря, когда в мире отмечают Международный день защиты прав человека. В этот день в 1948-ом, 61 год назад, была подписана Общая декларация прав человека. Документ, который считается одной из основ современного мирового правопорядка, вошел в книгу рекордов Гиннесса по числу языков, на которые был переведен.

Мировое содружество после ужасной войны стремилось дать планете и ее жителям право на достойную и свободную жизнь в мире без насилия. Поэтому Декларации придавали очень большое значение. Документ обсуждался и шлифовался 2 года, а главой комиссии ООН по его созданию была назначена Элеонора Рузвельт. Она была не просто вдовой культового Франклина Делано Рузвельта, но и чрезвычайно авторитетным во всем мире политиком с репутацией выдающейся защитницы прав всех обездоленных.

К сожалению, у нас редко вспоминают о том, что среди 18 творцов текста Общей декларации прав человека, лучших из лучших юристов мира, был и украинец – академик Владимир Корецкий. Более того, рожденный в нынешнем Днепропетровске ученый, который закончил Харьковский университет, стал автором главной, первой статьи Декларации: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены умом и совестью и должны действовать в отношении друг друга в духе братства». Сначала предлагалась формулировка «все люди созданы свободными и равными». Но, как подчеркнул Корецкий , она носила религиозный оттенок. Благодаря настойчивости украинского юриста была принята его редакция, со словом «рождаются». Кажется, лишь одно слово – но оно могло помешать подписать текст социалистическим странам, где атеизм в сущности стал государственной религией. Кстати, именно за первую статью, в отличие от других составляющих Декларации, все члены комиссии ООН проголосовали без возражений. Вокруг других продолжались споры, иногда достаточно напряженные.

Владимир Корецкий был избран впоследствии членом Международного суда ООН, работал представителем СССР в Комиссии ООН по правам человека. Создал и возглавил академический Институт государства и права, который сегодня носит имя нашего выдающегося соотечественника. По глубокому убеждению автора, это имя должен знать каждый украинский школьник. Да, дипломатия УССР имела полудекоративный характер, но Украина рождала выдающихся деятелей в этой сфере, которых признавало международное сообщество. Сегодня не лишним будет вспомнить и многолетнего министра МИД УССР академика Д.Мануильского (не его ли памятник снесли на днях в Киеве?). Ведь именно по его предложению в Устав ООН был включен ряд важных положений об общем уважении прав и основных свобод человека.

Из 56 государств-членов тогдашней ООН за принятие Общей декларации прав человека проголосовало 48. СССР не голосовал – протестовал против начала «холодной войны». Свою подпись «Союз нерушимый» поставил лишь через 20 лет. Правда, немногие в Союзе видели текст Декларации, это было лишним, достаточно было самой «демократической советской конституции» и самого «справедливого советского закона».

Общая декларация прав человека была принята в форме резолюции Генеральной Ассамблеи. Потому согласно с Уставом ООН она носит рекомендательный характер. Но недаром Элеонора Рузвельт назвала ее Большой Хартией вольностей для всего человечества. Ведь ее положения являются универсальными для всех стран и потому стали основой перестройки системы международных стандартов прав человека, отметила украинский омбудсмен Нина Карпачева. Так, в 1966 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, которые вместе с двумя дополнительными протоколами и Общей декларацией прав человека составляют Международный билль о правах человека.

Кроме того, Генасамблеей ООН был принят ряд универсальных конвенций в сфере прав человека. Пакты и конвенции ООН внедрили конкретные механизмы контроля за защитой соответствующих прав, в частности, были созданы конвенционные комитеты ООН, на которые было возложено осуществление надзора за соблюдением обязательств, взятых государствами-участницами настоящих договоров. Комитеты анализируют представленные государствами доклады и дают оценку эффективности выполнения взятых обязательств в области прав и свобод человека, а также разрабатывают рекомендации и принимают заключительные замечания.

Следовательно, на бумаге Украина изо всех сил придерживается Общей декларации прав человека, у истоков которой когда-то стояла. А в реальности? Конечно, можно тешить себя мыслью, что остались в прошлом жестокий сталинский режим и более мягкий, но также малоприятный брежневский. Что не так легко тебя по «политической» статье запроторить в лагеря, что есть доступ к информации, что, в конечном итоге, мы сравнительно неплохо выглядим на фоне путинской России и лукашенковской Беларуси. Что сегодня все-таки лучше с правами человека, чем при Кучме, особенно позднем: головы журналистам не отрезают за критику власти, не разгоняют ОМОНом политические акции, как в 2001, «темники» не насаждают.

Но, кажется, это плохое утешение. Украинец все равно часто остается абсолютно бесправным перед произволом милиции, налоговой, чиновников, не может добиться правды в коррумпированных судах. Статья 7 Декларации, которая гласит: «Все люди равны перед законом и имеют право, без какой-либо разницы, на равную их защиту законом», в украинских условиях остается сугубо декларативной.

Мощный демократический импульс, который дал Майдан, понемногу заглох. А вместо одного большого темника появились десятки «темничков» информационных холдингов, подконтрольных олигархам. И полноценной свободой слова это все равно тяжело назвать.

Или взять статью 21: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна проявляться в периодических и нефальсифицированных выборах». Фальсифицировали, фальсифицируют и опять готовятся фальсифицировать. И даже особо того не скрывают.

Статья 25: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень.. который является необходимым для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи». А у нас 70% населения живет ниже границе бедности.

Вскоре будут президентские выборы. Двое основных кандидатов уже определились. Ни один из них, по глубокому убеждению автора, ничуть не собирается защищать права украинцев. Ни тот, что везде видит «козлов, которые мешают ему жить». Ни та, которая не менее последовательно видит в людях «биомассу». И в этом будущий глава украинского государства мало чем будет отличаться от своих предшественников.

А потому ответ на заданный в заголовке вопрос однозначен. Права украинцев способны защитить лишь сами украинцы. Свою годность к этому они уже доказали в 2004 году. Но понадобятся не только одноразовые акции наподобие Майдана, но и ежедневная рутинная работа над собой и над страной.

Ориентиры этого поступательного движения намечены еще 61 год назад.

Николай Писарчук