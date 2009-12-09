Депутаты хотят попасть в Межигорье, чтобы посмотреть на монастырь?

Народные депутаты требуют от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить “тайное” распоряжение от 9 июля 2007 года о передаче правительственной резиденции “Межигорье” в пользование на то время премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что резиденция “Межигорье” в Украине стала “символом украинской коррупции”. По словам депутата, в мире каждый город и страна имеют свои символы. “Пизанская башня является символом Пизы, Эйфелева башня - символом Парижа, статуя Свободы - символом Нью-Йорка, а в Украине есть символ коррупции – “Межигорье”, - заявил В.БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что народные депутаты из фракции БЮТ будут настаивать на том, чтобы суд “объективно рассмотрел ситуацию с “Межигорьем” относительно законности перехода этой резиденции в частные руки”. По словам В.БОНДАРЕНКО, депутаты из фракции Партии регионов прилагают все усилия, чтобы “оригиналы документов не попали в суд, потому что они прекрасно понимают, что это была незаконная сделка”.

В.БОНДАРЕНКО также не исключил возможности пикетирования самой резиденции.

В свою очередь, народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир АРЬЕВ добавил, что парламентарии “попытаются попасть на территорию “Межигорья”, чтобы посмотреть, в каком состоянии историческое здание монастыря, который размещен на этой территории”.

Он отметил, что на сегодня путь в резиденцию закрыт шлагбаумом, а простые люди должны объезжать ее по разбитым дорогам, потому что асфальтированная “за средства государства дорога только для господина”.

Народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ отметил, что представители Партии регионов знают, что они “не правы ни с моральной, ни с юридической точки зрения, поэтому группой народных депутатов Украины из Партии регионов фактически похищены из Вышгородской райгосадминистрации оригиналы документов, касающиеся резиденции “Межигорье”.

“Они заметают следы”, - добавил А.ПАВЛОВСКИЙ.

Народный депутат Украины Борис ШИЯНОВ (фракция БЮТ) отметил, что на сегодня уже есть “достаточно материалов, чтобы говорить о том, что есть очень серьезные нарушения при передаче государственного имущества” - резиденции в «Межигорье» лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции “Межигорье”, где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Кабинет министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции “Межигорье” в государственную собственность.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции “Межигорье”.

Генеральная прокуратура проводит проверку обращений и сообщений относительно законности приобретения в собственность и пользования земельным участком и зданиями в урочище Межигорье.