СБУ ответила Ющенко, что диверсии против него не было

Причиной вчерашнего отключения энергоснабжения киевского телецентра стал выход из строя трансформатора, а не диверсия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Киеве.

«Никакой диверсии не было абсолютно, причина – устаревшее оборудование», - сказала она, отметив, что этот объект не подчинен СБУ, а находится на балансе Кабинета министров.

«Как только это произошло, Президент дал нам поручение проверить. Наши работники выяснили, что авария произошла именно из-за того, что сгорел трансформатор, потому что на одной из электрических линий производился ремонт, а вторая не выдержала нагрузки», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

При этом она обратила внимание на тот факт, что оборудование телецентра не обновлялось с 60-х годов и там вместо современных деталей еще используются лампы с водным охлаждением. По убеждению М.ОСТАПЕНКО, учитывая это, наверное нужно ставить вопрос об обновлении оборудования перед органом власти, который должен финансировать этот объект, чтобы в будущем на нем не происходило подобных инцидентов.

Как сообщал УНИАН, по информации компании “Киевэнерго”, вчера, 8 декабря, в 16.02 произошло отключение электроснабжения телевизионной башни (ул. Дорогожицкая,10). Из-за этого в столице и ряде регионов была прекращена трансляция большинства общенациональных каналов.

Компания выяснила, что причиной отключения стало повреждение двух предохранителей на трансформаторе, который принадлежит абоненту – Концерну РРТ, при этом линия со стороны подстанции “Киевэнерго” оставалась под напряжением.

Трансформаторная подстанция (ТП) телецентра обслуживается службами “Киевэнерго”. В компании отметили, что 8 декабря в ТП проводились текущие сервисные электротехнические работы, которые предварительно были согласованы с потребителем. Почему у абонента предохранители оказались поврежденными, теперь выясняется.

В 17.10 последствия устранены и питание восстановлено.

Сегодня, 9 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил правоохранительные органы проверить, не было ли диверсией против него вчерашнее отключение общенациональных каналов.