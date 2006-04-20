Работникам платили зарплату кусками металлической трубы

Прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Печенежского района своим служебным положением, что повлекло тяжелые последствия для общественных интересов, которые охраняются законом.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший прокурор отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Харьковской области Евгений ШЕВЧЕНКО, при образовании ООО в 2000 году трудовому коллективу был передан имущественный комплекс бывшего КСП, в том числе оросительная система как общую собственность членов общества. В мае 2004 года руководство ООО списало внутрихозяйственную мелиоративную систему площадью более 1,5 тыс. га имущественного комплекса и оприходовало как бывшую в использовании металлическую трубу общим весом 650 тонн. Тогда же директор ООО, в нарушение Закона „Об оплате труда” и постановления Кабинета министров о перечне товаров, не разрешенных для выплаты заработной платы натурой, распределил трубу в полном объеме среди работников ООО в счет погашения задолженности по заработной плате по цене 200 грн. за тонну на общую сумму почти 123 тыс. грн. Кроме того, при извлечении трубы из почвы, в нарушение Земельного кодекса Украины, не было обеспечено проведение работ по технической и биологической рекультивации земель.

Согласно заключениям специалистов Харьковского НИИ судебных экспертиз, стоимость этой трубы определена в сумме около 1,9 млн. грн., отметил прокурор. По делу ведется досудебное следствие.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, если вина руководителей ООО будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.