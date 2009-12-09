Ющенко угрожает Тимошенко поведать всему миру, что имеют дело с жуликами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура не реагирует на нецелевое использование бюджетных средств премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции и наполнения госбюджета.

Президент заявил, что Генпрокуратура не выполняет свою прямую обязанность - надзор за соблюдением законов во время принятия решений Кабинетом министров и центральными органами власти.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня премьер использует 200-400 млн. долларов по нецелевому назначению.

«Кто ответил, что премьер-министр регулярно организует нецелевое использование миллиардов гривен государственных средств. Кто объяснит, что бюджет страны – это средства не премьер-министра, а средства государства», - заметил В.ЮЩЕНКО.

«Если нет наказания по одной операции, по второй, по третей, у нас никогда порядка не будет. Мне что ли информировать Японию, международное содружество, что вы не работайте с жуликами...», - отметил Президент.