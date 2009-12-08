Луценко призывает Тимошенко не морочить голову надеждами

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает «косметическими» мероприятия правительства по усилению борьбы с коррупцией, поскольку в Украине не создан механизм неотвратимости наказания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Вопрос не в том, будет ли в нашем министерстве или в другом уполномоченный по вопросам коррупции. Вопрос не в том, что мы сейчас подадим декларирование доходов и расходов членов семей правоохранителей, что абсолютно правильно. Это все – косметические мероприятия, присущие нормальному обществу. У нас больное общество», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр обратил внимание на то, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в своей декларации о доходах задекларировал всего около 2 млн. грн., полученных от реализации имущества, в то время как квартира была продана за более чем 30 млн. грн. «Ему плевать! И 30% избирателей это поддерживают», - добавил он, напомнив, что в свое время Президент США Рузвельт лично подписывал указы об объявлении врагами нации преступников, которых расстреливали без суда и следствия.

«Я, безусловно, считаю, что до досудебных решений нельзя доходить, но, Юлия Владимировна, становитесь Президентом, создавайте спецсудей, спецпрокуроров, спецследователей, и не морочьте, простите, голову надеждами на то, что косметическими методами можно что-то сдвинуть в этой ситуации», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Министр также считает, что антикоррупционное бюро невозможно создавать «с ноля». «Я не верю в создание нового антикоррупционного бюро. Сделать это с ноля – я не представляю из кого. Создавать с ноля – это, как минимум, двухлетняя чехарда, потому создано при ГУБОПе Украины антикоррупционное бюро, которое активно работает в этом направлении, и, с моей точки зрения, его нужно брать за базу», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.