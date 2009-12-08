Эксперт думает, что команда Януковича прокололась с обращением к народу

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА заявляет, что кандидаты на пост Президента Украины должны отойти от популизма и деструктива, предложив обществу борьбу идей и программ.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

В частности, комментируя вчерашнее обращения к народу кандидата в президенты, лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА, В.БАЛА отметил, что его посылы остались непонятными для большинства избирателей, нераскрытыми до конца.

«Прежде всего из-за того, что заявление является чересчур общим, популистским, не несущим смысловой нагрузки. Призыв же к отказу от дебатов вообще некорректен. Поскольку общество, демонстрирующее последнюю стадию утомленности от популизма и деструктива, требует от кандидатов идеологического соперничества, борьбы программ и идей», - добавил В.БАЛА.

По мнению эксперта, команда В.ЯНУКОВИЧА использовала не совсем адекватный метод общения с избирателем, не наполнив при этом его жесткими мотивационными элементами. «Механизм обращения к народу носит некую критичную степень мотивации. При этом ЯНУКОВИЧ должен был бы предложить достаточно понятные месседжи для собственного избирателя. Однако в данном случае тема критичности нынешнего обращения не раскрыта. ЯНУКОВИЧ не сказал ничего нового, не предложил конкретных методов разрешения насущной проблемы общества», - заявил В.БАЛА.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в обращении к украинскому народу В.ЯНУКОВИЧ призвал прекратить противостояние между политиками.

«Кто бы ни стал Президентом, он должен с первого же дня начать засыпать рвы раскола, выкопанные пять лет назад. А те, кто проиграют эти выборы, должны помогать новому Президенту и всем людям, а не мстить за поражение”, - заявил он.

Также он раскритиковал деятельность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.