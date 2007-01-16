Программа пребывания Ющенко в Донецке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 17 января осуществит однодневную рабочую поездку в Донецкую область.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, глава государства посетит Донецкий национальный университет, где встретится с ректорами высших учебных заведений Донецкой области и выступит перед студентами.

Также глава государства посетит завод АО «Норд» и примет участие в совещании с административно-хозяйственным активом Донецкой области.

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Донецкой областной государственной администрации по телефонам: 8(062) 90 73 40 и 335 35 90.