Комитет ВР начнет обсуждение пакета законов по борьбе с коррупцией

17 января 10-00 - Комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией начнет двухдневное обсуждение пакета законопроектов, направленных на противодействие коррупции: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об ответственности за коррупционные правонарушения», «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» и «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений». Обсуждение будет проводиться в рамках проекта Совета Европы «Поддержка независимого управления: проект противодействия коррупции в Украине» (ул. Садовая, 3-а, ком. 330, зал заседаний). Вход по карточкам аккредитации. Телефоны: 255-34-94, 255-34-95.