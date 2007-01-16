Янукович хочет, чтоб Европа шла к нему

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает преждевременным прогнозировать сроки вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после заседания украинско-эстонской межправительственной комиссии о торгово-экономическом сотрудничестве.

«Есть такое высказывание – дорогу преодолевает идущий. Поэтому в соглашении (базовое соглашение о сотрудничестве Украины с ЕС – УНИАН) речь будет идти о той дороге, которая должна пройти Украина на этом пути. И очень важно, чтобы этот путь был с двухсторонним движением», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства Украины считает, что сроки вступления страны в ЕС будут зависеть «от самой Украины». «Мы решительно настроены на проведение экономических реформ и тех реформ, которые приблизили бы Украину к стандартам Евросоюза. И, прежде всего, речь идет об уровне жизни и обеспечении социальных требований», - подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Андрус АНСИП считает, что «сильное желание вступить в Евросоюз является очень важным фактором». «Евросоюз создает хорошую атмосферу, но всю работу (для вступления) нужно провести заранее», - сказал он.