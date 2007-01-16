Ульянченко собирается построить украинский Диснейленд

Киевская областная государственная администрация рассматривает возможность создания неподалеку от Киева города развлечений и отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Будапеште сообщила председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

«Мы хотим сделать возле Киева город развлечений и отдыха», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, сейчас рассматривается возможность строительства этого городка в Бориспольском, Броварском или Бородянском районах. В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что, в соответствии с концепцией создания этого комплекса, предусматривается, что там должен быть аквапарк, поле для гольфа, современные гостиницы, возможно, вынесенные за пределы Киева казино и парк с аттракционами для детей.

В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что в дальнейшем Киевская облгосадминистрация готова говорить с инвесторами и рассматривать конкретные проекты.

«Для нас важно, чтобы это было место для отдыха всей семьи», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

В то же время она отметила, что, в частности, для строительства аквапарка интересен опыт венгерской компании, которая построила такой объект в Будапеште. В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что планирует детально ознакомиться с этим проектом, вопросами законодательного обеспечения и защиты инвестиций.