Кириленко подозревает Януковича в стремлении продолжить атаку Ющенко

В нынешней Верховной Раде закон о принципах внутренней и внешней политики превратится в закон о принципах внутренней и внешней политики так называемой «антикризисной» коалиции, и будет служить расколу общества, а не его объединению.

Такое мнение высказал лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народный Союз Наша Украина».

В.КИРИЛЕНКО считает, что вместо принятия закона о принципах внутренней и внешней политики и попыток таким образом осуществить очередное наступление на полномочия Президента, правящая коалиция должна законодательно закрепить нормы Универсала национального единства.

«В Универсале уже отображены принципы внутренней и внешней политики, а подписали этот документ и Виктор ЯНУКОВИЧ, и Александр МОРОЗ, – отметил лидер фракции «Наша Украина». – Я убежден, что следует не прибегать к очередным дискуссиям в парламенте, а проголосовать текст Универсала. Никаких новых формулировок за рамками этого документа, если ориентироваться на объединение народа, быть не может».

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 15 января на заседании правительства выразил мнение, что принятие закона о внешней и внутренней политике снимет двусмысленное трактование внешней политики Украины.

«Нам нужно принять участие в доработке закона о принципах внешней и внутренней политики. Он даст ответ на те вопросы и снимет противоречия и двусмысленное трактование внешней политики Украины, которое все время критикуют в мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, глава правительства считает, что принятие закона о принципах внутренней и внешней политики позволит стабилизировать ситуацию в государстве.