Янукович обещает быть еще более требовательным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что правительство будет требовательно относиться к выполнению Плана сотрудничества с НАТО в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании украинско-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«В целом обеспечено выполнение в полном объеме Целевого плана на 2006 год. Эта задача постоянно находилась в сфере внимания правительства. Подготовлен проект Программы сотрудничества Украины с НАТО на 2007 год, и отношения к ее выполнению будет еще более требовательными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.