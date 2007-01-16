Тимошенко решительно и последовательно будет действовать... на нервы Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и в дальнейшем будем действовать решительно и последовательно, чтобы вынудить Президента распустить Верховная Совет и назначить досрочные выборы.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Иерусалиме, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Она отметила, что принятые парламентом законы о Кабинете Министров, об императивном мандате имеют большое значение. «Мы дальше будем действовать также решительно и последовательно, чтобы эта решительность передалась Президенту и он назначил досрочные выборы», - подчеркнула лидер БЮТ.

Она еще раз выразила убеждение, что досрочные парламентские выборы в Украине состоятся в ближайшее время.

Отвечая на вопрос УНИАН, есть ли чему украинской оппозиции поучиться у израильской оппозиции, она сказала - добиваться проведения досрочных выборов. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в Израиле - досрочные выборы скорее правило, чем исключение. Она добавила, «но это не мешает Израилю иметь один из самых высоких доходов на душу населения в мире».

Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя преодоление парламентом вето Президента на закон о Кабмине, вновь подчеркнула, что данный закон не противоречит Конституции, если в нем есть положения, которые противоречат, - их должен изменить Конституционный Суд.

При этом она выразила уверенность, что законопроект об оппозиции, принятый в первом чтении, будет принят окончательно.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон “О Кабинете Министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

В тот же день Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении этих вопросов настаивала фракция БЮТ.