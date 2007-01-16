Тарасюк уверен в победе

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что он настроен на продолжение активной работы в должности министра иностранных дел.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью радио “Свобода” во время своего официального визита в Чешскую Республику.

В частности, отвечая на вопрос о том, что “учитывая те тучи, которые собираются над его головой в Киеве, есть ли ощущение, что это прощальный визит в Золотую Прагу», Б.ТАРАСЮК ответил: “Нет. У меня на этот год достаточно интенсивная программа и график визитов. Так что я настроен на продолжение активной и серьезной работы в должности министра иностранных дел”.

Он отметил, что находится в должности министра иностранных дел на законных основаниях.

”Решение ВР, которое было принято вопреки законодательству и Конституции, обжаловано мной в суде. Суд должен рассмотреть дело на этой неделе, а КСУ только вправе поставить окончательную точку в этом вопросе. Я убежден в правоте своей, убежден, что я одержу победу», - сказал он.

На вопрос о том, может ли он достойно отстаивать международные интересы Украины, если другие члены украинского правительства не считают его министром и не пускают на заседание правительства, Б.ТАРАСЮК сказал, что не распространял бы это на всех членов правительства. “Могу назвать только двух членов правительства, которые занимались этой антизаконной деятельностью”, - добавил он. Б.ТАРАСЮК также отметил, что во время новогодних и рождественских праздников получил очень много поздравлений, в том числе от членов правительства, которые однозначно обращались к нему как к министру иностранных дел. В частности, Б.ТАРАСЮК получил поздравление от новоназначенного назначенного министра по чрезвычайным ситуациям Нестора ШУФРИЧА.

Б.ТАРАСЮК отметил, что у него есть намерение и желание достойно отстаивать интересы Украины, но он хотел бы, чтобы ему не мешали это делать.

”Потому что из-за того, что мешали, в прошлом году не было осуществлено несколько очень важных визитов, которые были интересны не для Бориса ТАРАСЮКА, не для министра иностранных дел, даже не для МИД, а для Украины”, - добавил он.

Министр напомнил, что из-за препятствий, которые чинил Кабинет Министров, ему не удалось осуществить визиты в Бельгию, Швейцарию и Алжир.

”Речь идет о том, что делались разного рода финансовые препятствия на пути осуществления визита, а это был комплексный визит, скажем, в Алжир. Потому считаю, все будет нормально, после решения Конституционного Суда страсти и эмоции угомонятся», - сказал он.