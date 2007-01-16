Корниенко думает, что Попков поступит как мужчина

Михаил Корниенко

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО советует заместителю министра внутренних дел Сергею ПОПКОВУ подать в суд на лиц, которые обвиняют его в попытке применить силу во время Помаранчевой революции в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КОРНИЕНКО заявил сегодня журналистам, комментируя назначение С.ПОПКОВА на должность заместителя министра, начальника Главного штаба МВД Украины.

«С.ПОПКОВ работает. Все остальное, я думаю, надуманно относительно С.ПОПКОВА. Я думаю, он ответит на эти вызовы. И С.ПОПКОВ как генерал должен подать иск к тем лицам, которые обвиняли его в том, что он не делал. Я думаю, он поступит как мужчина», - сказал М.КОРНИЕНКО.

При этом он отметил, что уголовное дело, которое раньше было возбуждено, и в котором фигурировала фамилия С.ПОПКОВА, давно закрыто.

В то же время, комментируя приостановление Президентом действия постановления о назначении С.ПОПКОВА на должность заместителя министра, М.КОРНИЕНКО сказал, что это назначение было сделано постановлением КМУ, а также приказом министра внутренних дел. В то же время, продолжил М.КОРНИЕНКО, если Президент обратился по данному поводу в Конституционный Суд, именно Конституционный Суд будет конечной инстанцией, которая проанализирует ситуацию и даст свои заключения, в соответствии с которыми и МВД и КМУ будут действовать.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 10 января в 2007 г. №9 правительство назначило С.ПОПКОВА заместителем министра внутренних дел Украины - начальником Главного штаба.

С.ПОПКОВ с ноября 2004 года по февраль 2005 года занимал должность заместителя председателя МВД – командующего внутренними войсками. Согласно информации ряда СМИ и заявлениям политиков, именно С.ПОПКОВ отдавал приказ силой разогнать людей на Майдане во время Помаранчевой революции.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления правительства о назначении С.ПОПКОВА заместителем министра внутренних дел и обжаловал его в Конституционном Суде.

Соответствующий указ “Об приостановке действия постановлений Кабинета Министров Украины от 10 января 2007 года” размещен на официальном сайте главы государства.