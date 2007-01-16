Беньямин Нетаньяху уверен, что правительство Януковича протянет недолго

Беньямин Нетаньяху

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер израильской партии Ликуд Беньямин НЕТАНЬЯХУ высоко оценивают потенциал сотрудничества украинской и израильской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО и Б.НЕТАНЬЯХУ заявили на совместном брифинге по завершении двусторонней встречи в Иерусалиме.

Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, заявила, что во время встречи получила заверения от Б.НЕТАНЬЯХУ, что Ликуд как партия, представленная в Кнессете, поддержит признание Голодомора 1932-33 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

В свою очередь, сказала она, осознавая, какие большие опасности несет миру терроризм и ультрарадикалы, «мы всегда будем стоять рядом с государством Израиль”.

В свою очередь Б.НЕТАНЬЯХУ заявил, что во время встречи нашел понимание (с Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАНА) сложности проблем, сегодня волнующих Государство Израиль. По его мнению, украинская и израильская оппозиции являются серьезными силами и готовы предложить альтернативу действующей власти.

Ю.ТИМОШЕНКО и Б.НЕТАНЬЯХУ одинаково убеждены, что правительства в наших странах недолго будут находиться у власти. «Наши правительства не долго протянут, и мы готовы к работе и проведению реальных изменений», - сказал Б.НЕТАНЬЯХУ.

«Это не мы нуждаемся в смене власти, в ней нуждаются наши страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО встретится с вице-премьер-министром Шимоном ПЕРЕСОМ и выступит в Центре международных исследований университета Тель-Авива.