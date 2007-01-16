Заместитель Цушко думает, что до Луценко им еще далеко

Министерстве внутренних дел нет списков с фамилиями лиц, которых планируется освободить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве, комментируя слова экс-министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО о якобы наличии в ведомстве списков из 360 фамилий руководителей, которых планируется уволить, заявил первый заместитель министра МВД Украины Михаил КОРНИЕНКО.

«Никаких списков в МВД об увольнении 360 фамилий, или больше лиц, нет и не может быть», - сказал он.

В то же время М.КОРНИЕНКО отметил, что сейчас в министерстве издан приказ о проведении внеочередной аттестации личного состава, которая будет проходить до 1 апреля этого года и по ее результатам будет определено, кто останется на службе, а кто нет.

В то же время, М.КОРНИЕНКО сказал, «я хотел бы спросить господина ЛУЦЕНКО, какими были списки в 2005 году, когда было уволено 18 тыс. (сотрудников милиции – УНИАНА)». При этом заместитель министра прибавил, что из этого количества уволенных лиц - свыше 1 тыс. работники руководящего состава. Более того, отметил он, на сегодняшний день на высоких руководящих должностях осталось всего 25 человек, которые проработали в органах внутренних дел более 5 лет.

«Тогда были списки большие, сейчас списков нет», - отметил М.КОРНИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 января бывший министр внутренних дел, председатель общественного движения “Народная самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО заявляет, что руководство МВД намерено уволить из органов внутренних дел 360 человек. Он отметил, что в списки внесены, как начальники областных управлений МВД, так и рядовые милиционеры.