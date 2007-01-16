Ющенко надеется, что Янукович и Мороз сдержат слово

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Кабинет Министров Украины и Верховная Рада сдержат слово относительно пересмотра прожиточного минимума и повышения заработной платы по результатам первого квартала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на встрече с представителями всеукраинских профсоюзов и объединений.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что именно эти два параметра стали предметом его основных замечаний к проекту государственного бюджета 2007 года. Он в очередной раз отметил недопустимость снижения социальных стандартов. «Я надеюсь, что Верховная Рада и Кабинет Министров, которые дали слово, урегулируют этот вопрос», - сказал глава государства. (УНИАН: ожидается, что с 1 апреля 2007 года правительство увеличит прожиточный минимум до 397 грн., а с 1 октября - до 406 грн., минимальная заработная плата с 1 мая будет увеличена до 420 грн., с 1 августа - до 430 грн., а с 1 декабря - до 460 грн.).

Президент подверг критике существующие социальные стандарты. В частности, Президент отметил, что в 2005 году размер заработной платы чуть больше чем на 1% превышал социальную помощь и другие социальные трансферты, а заработная плата составляла лишь 43% среди доходов населения. Он убежден, что такая ситуация лишает мотивации работать граждан, и поэтому необходимо изменять подходы к этому вопросу. Он также назвал недопустимым то, что в стране каждая седьмая семья, где есть трудоспособные лица, находится в состоянии бедности. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня есть ресурсы для повышения социальных выплат.

Также Президент раскритиковал то, что в Украине стабильной остается сумма задолженности по заработной плате, которая составляет 1 млрд. грн. Причем практически половина этой суммы (450 млн. грн.) на активно работающих предприятиях. В.ЮЩЕНКО отметил, что все ветви власти должны совместно работать над решением этого вопроса и разработать четкий график реструктуризации этого долга. В частности, он выразил свою готовность подключить прокуратуру, администрации всех уровней, правительство и другие структуры власти для решения этого вопроса.

Также внимание в своем выступлении В.ЮЩЕНКО уделил вопросу детенизации экономики. Он отметил, что сегодняшняя фискальная политика часто заставляет бизнес идти в тень. «Скорее всего, в этом виновна власть», - сказал он, отметив, что она должна реагировать на этот ключевой вызов. «Если мы на него не среагируем, мы еще долго будем говорить о том, как наполнить бюджет», - сказал он.

Глава государства считает, что для успешного развития социального государства и становления гражданского общества важной функцией государственных органов является содействие развитию социального диалога по качественно новым его структуре и содержанию. По убеждению В.ЮЩЕНКО, основными приоритетами сторон социального диалога являются реформирование рынка труда, направленного на обеспечение мотивации для работодателей для создания высокотехнологичных рабочих мест, для обучения и переобучения своих работников; достижение высшего качества жизни населения путем приближения власти к реальным нуждам граждан; повышение минимальной заработной платы до прожиточного минимума; внедрение минимальной почасовой заработной платы; введение обязательного медицинского страхования; обеспечение в пенсионной реформе постепенного перехода к обязательному накопительному пенсионному страхованию и широкому внедрению параллельной системы добровольного пенсионного страхования.

В то же время в начале своего выступления Президент привел статистические данные, которые говорят о повышении социальных стандартов за последние годы в Украине.

Глава государства высказался за необходимость реформирования социального сектора. В частности, он говорил о необходимости изменения качества отношений в медицинской сфере, социального страхования, пенсионного обеспечения и т.п. Он призвал профсоюзы и работодателей побуждать власть осуществлять вышеназванные реформы.

Президент призвал к активизации работы по подписанию Генерального соглашения правительства, работодателей и профсоюзов.