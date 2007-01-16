Чехия считает Тарасюка министром

Карел ШТИНДЛ

Чехия призывает правительство Виктора ЯНУКОВИЧА воздержаться от негативных шагов, принимая во внимание конфликт, возникший вокруг визита Бориса ТАРАСЮКА в Прагу как украинского члена правительства.

Об этом в интервью Радио Свобода в Праге заявил посол Чешской Республики в Украине Карел ШТИНДЛ.

По его словам, в Чехии осознают, что «украинское правительство рассматривает этот визит как нелегитимный, нелегальный» и что из-за этого могут быть и негативные последствия, например, могут отменить какой-то другой визит. «Я бы больше хотел надеяться, что это уладится и что украинское правительство, премьер ЯНУКОВИЧ и его люди поймут, что для нас Борис ТАРАСЮК все еще является министром иностранных дел. Президент ЮЩЕНКО опять назначил его министром своим указом. Знаю из окружения премьера ЯНУКОВИЧА, что Конституция Украины ясно определяет, что украинское правительство также, в числе прочего, руководствуется и указами Президента. Правительство опротестовывает указ (что касается ТАРАСЮКА) в Конституционном суде, который на момент визита еще не принял решения по этому поводу. Так что чешская сторона считает, что Борис ТАРАСЮК является министром», - цитирует посла Чехии радиостанция.

Чешский дипломат при этом призвал правительство В.ЯНУКОВИЧА к взаимопониманию.

К.ШТИНДЛ сказал, что как посол Чехии в Украине у него сложились очень хорошие отношения и с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ, и с некоторыми его людьми, с его министрами и хочет надеяться, что они будут ставить отношения между Чехией и Украиной «выше этого личного инцидента, который имеет такой характер, что дает повод для разных интерпретаций».

Чешский дипломат добавил, что официальное приглашение Б.ТАРАСЮКУ в Прагу направили еще до спора вокруг его должности.

В то же время, ссылаясь на дипломатические источники, Радио Свобода сообщает, что вечером 15 января в Кабмин Украины для объяснений вызывали представителя посольства Чехии в Украине по поводу визита Б.ТАРАСЮКА в Чехию.

Как сообщал УНИАН, 15 января пресс-служба Кабинета Министров Украины заявила, что Борис ТАРАСЮКА освобожден от должности министра иностранных дел Украины, поэтому он не уполномочен на осуществление официального зарубежного визита, и что премьер-министр Украины обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с отмеченными действиями Б.ТАРАСЮКА, которые наносят существенный вред интересам государства, отрицательно сказываются на имидже Украины, влияют на результаты деятельности Кабинета Министров Украины во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах, и принять соответствующее решение согласно законодательству.

15 января, Б.ТАРАСЮК отбыл с двухдневным визитом в Чехию. Премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Б.ТАРАСЮК не поставил в известность главу правительства об этом визите.